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هدم العراقيب للمرة 194

الخميس 28 أكتوبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم العراقيب للمرة 194



القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت السلطات الاسرائيلية ترافقها جرافات عسكرية، صباح يوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب وشرعت بهدمها للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2000.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجرافات العسكرية مدعومة بقوات شرطة الاحتلال والخاصة القرية وأخرجت الأهالي عنوة من منازلهم المقامة من الصفيح والخشب قبل أن تهدمها.

ومن جانبهم، ناشد أهالي النقب بإسناد القرية والوقوف إلى جانبهم أمام مخططات الاقتلاع والتهجير.

والعراقيب واحدة من أكثر من 43 قرية فلسطينية تريد "إسرائيل" تهجير سكانها بالنقب والاستيلاء على أراضيهم لمشاريع إستيطانية.

#جرافات الاحتلال #قرية العراقيب #هدم

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