الكشف عن خطة جديدة لتزويد غزة والغلاف بالكهرباء

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الخميس النقاب عن خطة جديدة تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي أشكول لتزويد الغلاف وقطاع غزة بالكهرباء.



ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن رئيس مجلس إشكول قدم خطة لوضع ألواح شمسية على طول الحدود مع غزة قرب السياج، بهدف توفير الكهرباء لمستوطنات غلاف غزة، وكذلك لأحياء داخل القطاع.



ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الجنوبية الجنرال اليعازر توليدانو، قوله "إنني أشجع على إقامة مثل هذه المشاريع في غلاف غزة".



وأضاف توليدانو "إذا كان أيضًا ستستفيد منه غزة، فسيكون بمثابة أداة ضبط".