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"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

الخميس 28 أكتوبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية



جدة /سما/

 أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت في بيان لها، اليوم الخميس، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام (2016) الذي يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بـ"أن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملاً".

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد لسياسته الاستيطانية غير الشرعية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، طبقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تخدم عملية السلام.

#منظمة التعاون الإسلامي #سلطات الاحتلال #الاستيطان #الاراضي الفلسطينية

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