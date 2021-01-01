الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ينظّم مخيم بحري للأطفال في غزة

غزة / سما /

نظّم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف مخيم بحري للأطفال في مقر الاتحاد على شاطئ بحر مدينة غزّة،

وتخلّل المخيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمة للأطفال حيث جرى تعريفهم على الرياضات المائية والمراكب المستخدمة في هذه الرياضات وجميع المستلزمات الخاصة بهذه الرياضات البحرية .

وتم عمل جولة بحرية للأطفال على متن الحسكات والقوارب الصغيرة ومركب "الكاياك" ومركب "الماتور" وتم عمل بعض النشاطات الترفيهية على الشاطئ مع بعض المنشطين.

بدوره، أكَّد رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف خلدون أبو سليم، أنّ هذا النشاط جزء من أنشطة قادمة سينفذها الاتحاد ضمن برنامج Identification talent والتي من خلاله يتم تحديد ومتابعة وتطوير الفئات الناشئة المستهدفة في هذه الرياضات.

ولفت أبو سليم إلى أنّ الهدف من تلك النشاطات هو اكتشاف المواهب لدى الأطفال للعمل عليها مستقبلاً وتدريبها وصقل مهارتها وصولاً إلى تنظيم مُخيّم تجريبي كامل لهذه المواهب.