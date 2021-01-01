تونس تلغي اتفاقيات تعاون مع اتحاد علماء المسلمين ومركز الإسلام والديمقراطية الأمريكي

تونس / سما/

وجه وزير الشؤون الدينية في تونس إبراهيم الشائبي بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الإطارات الدينية وتنظيم ندوات بين الوزارة وكل من مركز "الإسلام والديمقراطية" واتحاد علماء المسلمين. ووفق ما صرح به، يوم الخميس، مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الدينية لوكالة الأنباء التونسية، فإن سبب الإلغاء، "عدم تلاؤم" البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق التونسية".

وأبرز المصدر ذاته "ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة، خاصة أن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها".

يُذكر أن اتحاد علماء المسلمين الذي أسسه يوسف القرضاوي، نجح في افتتاح مركز في تونس بفضل حركة النهصة الإخوانية، أما مركز الإسلام والديمقراطية، فهو مؤسسة أمريكية يديرها ويشرف عليها الأمريكي من أصل تونسي رضوان المصمودي، المستشار السابق لزعيم الحركة راشد الغنوشي، والمكلف بتنظيم وتمويل العلاقات العامة "لوبيينغ" في واشنطن لصالح حركة النهضة، خاصةً في الكونغرس الأمريكي.