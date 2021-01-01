11 دولة أوربية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

برلين/ وكالات /

حثت ألمانيا و11 دولة أوروبية أخرى إسرائيل، يوم الخميس على العدول عن قرار المضي في خطط بناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك لوزراء خارجية بلجيكا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول إنها تعارض التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات التي اتخذت في الشهور الماضية لتحسين التعاون وخفض التوتر".

وبدورها، أكدت حكومة اليابان أن طرح إسرائيل لعطاءات بناء نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمصادقة على خطط لبناء حوالي 3 آلاف وحدة أخرى في المستوطنات، انتهاك للقانون الدولي وتقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأعربت عن استيائها الشديد لاستمرار الأنشطة الاستيطانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتجميدها.

وحثت اليابان بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء العطاءات المذكورة أعلاه، وإلغاء المصادقة على خطط البناء، وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل.