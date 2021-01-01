وفاة الفنان الأردني جميل عواد

وكالات - سما-

توفي اليوم الخميس، الفنان الأردني جميل عواد، بعد دخوله المستشفى بحالة حرجة.

والفنان جميل يوسف عواد من مواليد (28 نيسان/ أبريل 1937) ممثل وكاتب ومخرج أردني، ومتزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد.

ولد عواد لأب أردني وأم لبنانية، ودرس هندسة الديكور، وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، وعمل أيضا في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968، ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له "الغائب"، وكان أول أعماله الدرامية مسلسل "القرار الصعب" عام 1985، ثم تابع تقديم أدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992، وكتب مسلسلات عدة من أهمها: الشريكان، والكفّ والمخرَز، وعيال الذيب، ومسرحيات للأطفال.

والراحل جميل عواد، عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا.