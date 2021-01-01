  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنان الأردني جميل عواد

الخميس 28 أكتوبر 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان الأردني جميل عواد



وكالات - سما-

توفي اليوم الخميس، الفنان الأردني جميل عواد، بعد دخوله المستشفى بحالة حرجة.

والفنان جميل يوسف عواد من مواليد (28 نيسان/ أبريل 1937) ممثل وكاتب ومخرج أردني، ومتزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد.

ولد عواد لأب أردني وأم لبنانية، ودرس هندسة الديكور، وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، وعمل أيضا في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968، ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له "الغائب"، وكان أول أعماله الدرامية مسلسل "القرار الصعب" عام 1985، ثم تابع تقديم أدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992، وكتب مسلسلات عدة من أهمها: الشريكان، والكفّ والمخرَز، وعيال الذيب، ومسرحيات للأطفال.

والراحل جميل عواد، عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا.

#جميل عواد #وفاة جميل عواد #الاردن جميل عواد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت

انخفاض في سعر صرف الدولار

يديعوت: طهران بؤرة لنحو 80 بالمئة من مشاكلنا الأمنية.. وسيناريوهان للمواجهة العسكرية العلنية

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع نظيره السويسري: الوضع خطير جداً.. ولدينا خياراتنا حال فشل حل الدولتين

11 دولة أوربية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

الصحة : تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عميل ساهم في اغتيال (4) من قادة كتائب الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية