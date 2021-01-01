"MTC" و "PALPAY" توقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

رام الله / سما /

وقعت شركة التقنيات الحديثة "MTC" وشركة "PALPAY" الشركة الرائدة لحلول السداد الإلكتروني في فلسطين، اتفاقية تعاون مشترك لتمكين منصة "فواتيري" التي صممتها شركة MTC، من الاستفادة من خدمات شركة PalPay، بحيث تتيح هذه الاتفاقية لأصحاب العمل الحر "الفريلانسر" والمتاجر الإلكترونية وأصحاب صفحات الفيسبوك وإنستغرام، تحصيل أتعابهم ودفعاتهم من أي مكان في العالم عبر منصة "فواتيري" بطرق تقنية مبتكرة واستلامها من نقاط البيع المعتمدة لدى شركة PalPay في فلسطين، إضافة إلى إمكانية تحويل المستحقات المستلمة على محفظة "فواتيري" إلى محفظة PalPay.

وتُعد منصة "فواتيري" بوابة إلكترونية لاستلام الدفعات المالية لأصحاب الأعمال الحرة "الفريلانسر" وأصحاب المتاجر الإلكترونية الذين يواجهون صعوبة في عملية استلام أتعابهم ومستحقاتهم المالية من الداخل أو الخارج، حيث بإمكانهم استلام المستحقات المالية بكل سهولة عبر تطبيق "فواتيري"، وذلك بعد التسجيل على المنصة وترقية الحساب ليصبح حساباً تجارياً (مرسل ومستقبل للأموال)، بما يمكنهم من إصدار مطالبة مالية أو فاتورة عبر المنصة وإرسالها إلى عملائهم والتي تحدد قيمة الفاتورة وطريقة الدفع المناسبة لهم.

كما ترسل منصة فواتيري للمشترك إشعاراً باستلام الدفعة المالية خلال لحظات من عملية الدفع. كما بإمكان المشترك وبمجرد استلام الدفعة المالية في محفظته، طلب سحب الأموال التي تم استلامها مباشرة بالطريقة التي تناسبه إما بتحويلها إلى محفظته في "PALPAY" أو إلى حسابه البنكي.

وأكد السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، أهمية الاتفاقية، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع شركة MTC، حيث تأتي الاتفاقية استكمالاً لاستراتيجية شركة PalPay نحو الوصول إلى مختلف الشرائح، حيث تستهدف هذه الاتفاقية قطاعات الأعمال الحرة والتعاقد الخارجي والتجارة الإلكترونية، والتي تشهد نمواً متسارعاً في فلسطين، نظراً للتقدم الرقمي المتسارع في العالم والذي تواكبه فلسطين بكل اهتمام على صعيد مختلف القطاعات.

وأضاف القواسمي أن شركة PalPay تدرك أهمية الوصول إلى مقدمي الخدمات بشكل حر وأصحاب المتاجر الإلكترونية لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الشركة ومن الشبكة الواسعة لنقاط البيع المعتمدة لديها، حتى نساهم بدورنا في تعزيز قدرتهم على تطوير أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والبطالة في صفوف الشباب والشابات، وبما يسهم أيضاً في تمكين السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إنجاح مشاريعهن عبر تسهيل عملية الدفع الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني.

ولفت القواسمي إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير خدمات السداد الإلكتروني وتوظيف البرمجيات الحديثة وفق أعلى معايير الأمن الرقمي لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والفئات، ومن أجل توفير الوقت والجهد على المستفيدين والعملاء عند سداد أقساطهم وفواتيرهم والتزاماتهم المالية بكل سهولة وأمان من مواقع تواجدهم في مختلف أرجاء الوطن.

يشار إلى أن منصة "فواتيري" تقدم أدوات ربط كبوابة دفع لأي متجر إلكتروني من خلال توفير Plugins وAPI Key لمشتركيها. علماً بأن منصة فواتيري https://www.bill.ps هي من إنتاج شركة التقنيات الحديثة MTC المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات وتحليل النظم منذ عام 1987م.

وتجدر الإشارة أن شركة PalPay عملت على تطوير أنظمتها الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمشتركين مع الشركات الفلسطينية الخدماتية والإنتاجية ومؤسسات التمويل، خاصة من حيث تسديد فواتيرهم أو شحن هواتفهم النقالة أو دفع مستحقاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الانتظار في مراكز تحصيل وتسديد المستحقات المترتبة عليهم.