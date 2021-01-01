"التربية" والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس، مع مدير مكتب البنك الدولي في فلسطين كانثن شنكر، آليات وترتيبات تنفيذ مشروع جديد لدعم التعليم، عبر عدة مراحل.

ويتضمن المشروع عدة مكونات ومضامين ترتبط بالإصلاح التربوي، والقياس والتقويم والامتحانات، والتمكين التكنولوجي، وتعزيز مهارات الطلبة في القراءة والحساب، وبناء قدرات المعلمين والكوادر التربوية، وغيرها من المحاور المهمة والاستراتيجية.

وشدد عورتاني على أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولي من خلال دعم المشاريع والبرامج التربوية، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي سيصار إلى تنفيذه، يعكس توجهات الوزارة وأولوياتها واحتياجاتها ومأسسة العمل التربوي وحوكمته.

بدوره، أكد شنكر اهتمام البنك الدولي وحرصه على تطوير التعليم الفلسطيني، والاستفادة من نتائج ومخرجات هذه المشاريع، بما يحقق الغايات المنشودة، مثمنا روح التعاون بين طواقم البنك والوزارة منذ أعوام من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج نوعية.