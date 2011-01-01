  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتهاء جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي وبانتظار إصدار القرار

الخميس 28 أكتوبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن جلسة النظر في قضية الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي نائل البرغوثي انتهت دون حضوره لقاعة المحكمة.

وقال النادي في بيان له، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، عقدت اليوم جلسة للنظر في التماس قدمه محامي الأسير نائل البرغوثي قبل ثلاث سنوات، يعترض فيه على قرار إعادة حكم المؤبد له، مبينا أن المحكمة لم تحدد موعدا لإصدار القرار.

يشار إلى أن الأسير نائل البرغوثي (63 عاماً)، من بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وأفرج عنه ضمن صفقة شاليط عام 2011، ورأى النور لـ(32) شهرا فقط، ثم أعيد اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسجن (30) شهرا، وبعد انتهاء محكوميته بشهرين، أعاد له الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد و(18) عاما بذريعة "الملف السري".

يذكر أن الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى (41 عاما)، قضى منها (34) عاما بشكل متواصل.

وبيّن نادي الأسير أن البرغوثي فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، آخرهم شقيقه عمر البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه نحو (30) عاماً في الاعتقال، وتوفي خلال مارس/ آذار الماضي.

#سجون الاحتلال #نائل البرغوثي #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: لهذه الأسباب قام البرهان بالانقلاب في السودان

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

الصحة : تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عميل ساهم في اغتيال (4) من قادة كتائب الأقصى

Solar_Project-635x357-1

لتشجيع الهدوء.. الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على الحدود “يستفيد منه أهالي غزة”

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية