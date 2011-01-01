انتهاء جلسة النظر في قضية الأسير نائل البرغوثي وبانتظار إصدار القرار

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن جلسة النظر في قضية الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي نائل البرغوثي انتهت دون حضوره لقاعة المحكمة.

وقال النادي في بيان له، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس، عقدت اليوم جلسة للنظر في التماس قدمه محامي الأسير نائل البرغوثي قبل ثلاث سنوات، يعترض فيه على قرار إعادة حكم المؤبد له، مبينا أن المحكمة لم تحدد موعدا لإصدار القرار.

يشار إلى أن الأسير نائل البرغوثي (63 عاماً)، من بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وأفرج عنه ضمن صفقة شاليط عام 2011، ورأى النور لـ(32) شهرا فقط، ثم أعيد اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسجن (30) شهرا، وبعد انتهاء محكوميته بشهرين، أعاد له الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد و(18) عاما بذريعة "الملف السري".

يذكر أن الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى (41 عاما)، قضى منها (34) عاما بشكل متواصل.

وبيّن نادي الأسير أن البرغوثي فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، آخرهم شقيقه عمر البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه نحو (30) عاماً في الاعتقال، وتوفي خلال مارس/ آذار الماضي.