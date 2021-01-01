  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أبرز المرشحين لتدريب برشلونة بعد إقالة كومان

الخميس 28 أكتوبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز المرشحين لتدريب برشلونة بعد إقالة كومان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن ترشيح ثلاثة أسماء لتولي مسؤولية تدريب برشلونة عقب قرار إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه.

وأعلن برشلونة الإسباني في ساعة متأخرة من صباح يوم الخميس عن إقالة كومان من منصبه كمدرب للبرسا، وهذا عقب الخسارة من رايو فاييكانو بمسابقة الدوري الإسباني بهدفٍ نظيف.

وتعتبر هذه هي الخسارة الثانية للفريق بمسابقة الدوري، عقب الهزيمة من ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لتدريب برشلونة خلفاً لكومان، وهم تشافي هيرنانديز مدربالسد القطري، وسيرجي بارخوان مدرب برشلونة “ب”، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة أن بالطبع تشافي هيرنانديز هو أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة في الفترة المقبلة، حيث سعى النادي في أكثر من مناسبة التعاقد مع نجمه السابق لتدريب الفريق، والآن جاء الوقت لتحقيق ذلك.

ولكن في حال فشل التفاوض مع إدارة السد بالسماح لتشافي بالرحيل، فهناك مرشحين آخرين لتدريب برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة قد يعطي الفرصة لمدرب برشلونة “ب”، سيرجي بارخوان، لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول، كمحاولة لتكرار سيناريو جوارديولا مع البرسا.

وأيضاً يعتبر جاياردو مدرب برشلونة أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدريب برشلونة، حيث سبق وأن رشح لتدريب الفريق في أكثر من مناسبة.

#برشلونة #كومان #تدريب #مدرب برشلونة #الدوري الإسباني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: لهذه الأسباب قام البرهان بالانقلاب في السودان

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

الصحة : تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عميل ساهم في اغتيال (4) من قادة كتائب الأقصى

Solar_Project-635x357-1

لتشجيع الهدوء.. الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على الحدود “يستفيد منه أهالي غزة”

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية