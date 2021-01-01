أبرز المرشحين لتدريب برشلونة بعد إقالة كومان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن ترشيح ثلاثة أسماء لتولي مسؤولية تدريب برشلونة عقب قرار إقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه.

وأعلن برشلونة الإسباني في ساعة متأخرة من صباح يوم الخميس عن إقالة كومان من منصبه كمدرب للبرسا، وهذا عقب الخسارة من رايو فاييكانو بمسابقة الدوري الإسباني بهدفٍ نظيف.

وتعتبر هذه هي الخسارة الثانية للفريق بمسابقة الدوري، عقب الهزيمة من ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لتدريب برشلونة خلفاً لكومان، وهم تشافي هيرنانديز مدربالسد القطري، وسيرجي بارخوان مدرب برشلونة “ب”، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة أن بالطبع تشافي هيرنانديز هو أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة في الفترة المقبلة، حيث سعى النادي في أكثر من مناسبة التعاقد مع نجمه السابق لتدريب الفريق، والآن جاء الوقت لتحقيق ذلك.

ولكن في حال فشل التفاوض مع إدارة السد بالسماح لتشافي بالرحيل، فهناك مرشحين آخرين لتدريب برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة قد يعطي الفرصة لمدرب برشلونة “ب”، سيرجي بارخوان، لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول، كمحاولة لتكرار سيناريو جوارديولا مع البرسا.

وأيضاً يعتبر جاياردو مدرب برشلونة أحد الأسماء المرشحة بقوة لتدريب برشلونة، حيث سبق وأن رشح لتدريب الفريق في أكثر من مناسبة.