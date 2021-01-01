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العمري: نبذل قصارى جهدنا بدعم من الحكومة لإيجاد حل للخروج من أزمة الكهرباء

الخميس 28 أكتوبر 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمري: نبذل قصارى جهدنا بدعم من الحكومة لإيجاد حل للخروج من أزمة الكهرباء



رام الله / سما /

 قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام المهندس هشام العمري أن كهرباء القدس على تواصل مع الحكومة الفلسطينية ونعمل سوياً في سبيل البحث حلول ملائمة للخروج من أزمة الكهرباء والتخفيف من آثارها، في حال نفذت إسرائيل قرارها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز الأسبوع المقبل، بسبب تراكم الديون.

وأضاف العمري أنه في ظل الحصار المالي والسياسي الصعب الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية على مختلف الُصعد، من قبل الحكومة الإسرائيلية، تتعمد إسرائيل في خلق أزمات بشكل مقصود، لاسيما مع دخولنا فصل الشتاء، وذلك لخدمة أهدافها، وخلق حالة من الارباك في الشارع الفلسطيني في محاولة للضغط على القيادة والحكومة.

وبين العمري أن الذرائع التي تسوقها شركة كهرباء إسرائيل بموافقة الحكومة الإسرائيلية لقطع الكهرباء بحجة تراكم الديون، ما هي إلا ذرائع واهية، تتذرع بها لتمارس سياسة العقاب الجماعي على أبناء شعبنا دون أي مراعاة للقوانين التي كفلتها الشرعية الدولية.

وأشار العمري أنه بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية، إلا أنها بذلت جهوداً مضنية خلال الفترة الماضية لحل أزمة الكهرباء والديون التي تراكمت على كهرباء القدس من خلال مساعدة الشركة في الحصول على القرض التجميعي من البنوك، وتشغيل محطة قلنديا لمنع إسرائيل من الاستمرار بخطواتها لقطع الكهرباء عن أبناء شعبنا، مثمنا جهود القيادة وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، ووزير المالية على مواقفهم الداعمة للشركة في الحفاظ على مقدراتها في مدينة القدس.

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