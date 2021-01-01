راشفورد : أشعر بالخجل من الخسارة بخماسية أمام ليفربول

وكالات / سما /

صرح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه يشعر بالخجل من خسارة الشياطين الحمر أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

وتلقى مانشستر يونايتد صفعة قوية بخسارته بخماسية نظيفة على يد منافسه الأزلي ليفربول على ملعب “الأولد ترافورد” معقل اليونايتد.

وقدّم فريق مانشستر يونايتد واحدة من أسوأ مستوياته على الإطلاق من خلال سيطرة ليفربول على كافة الأمور، وتألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله هاتريك.

وتعهد ماركوس راشفورد بعودة الفريق لمستواه الطبيعي خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد جماهير اليونايتد.

ونشر ماركوس راشفورد تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “لم أكن حقاً أعرف ما سأقوله بعد يوم الأحد، لذلك لم أستطع كتابة أي شيء”.

وأضاف “لقد كنت محرج، أنا محرج لأن جماهيرنا هم كل شيء، وهم لا يستحقون ذلك. ولكننا سنعمل بجد لمحاولة إصلاح هذا”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.