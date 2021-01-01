الحملة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل تدعو لمقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون في إيلات

وكالات - سما-

دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ((PACBI) لمقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون في “إيلات” (أم الرشراش) لأنّها تواطؤ مع منظومة الاستعمار والأبارتهايد وتغطية على جرائم كيان الاحتلال، كما جاء في بيانٍ رسميٍّ أصدرته الحملة، وتلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه.

وقال البيان:”تحيّي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) قرار ملكتي جمال إندونيسيا وماليزيا بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون 2021 التي ستستضيفها دولة الاحتلال في “إيلات” شهر ديسمبر (كانون) الأول القادم، وفي الوقت عينه تطالب الحملة بمقاطعة المسابقة وتدعو جميع المشاركات بالانسحاب كي لا يشكلن غطاءً لجرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ”، على حدّ تعبير البيان.

ومضت الحملة قائلةً في بيانها إنّه “بينما تستمر الجرائم الإسرائيليّة ضدّ شعبنا الفلسطينيّ وشعوب المنطقة العربية، وتستمر أداة قمعه في استهداف المرأة الفلسطينيّة، تحديداً بالقمع والاعتقال وحتى الدعوات للقتل والاغتصاب، فإنّ تنظيم هذه المسابقة في “إيلات” يندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتلميع صورة النظام الإسرائيلي، بالذات مع اتساع رقعة التضامن والمقاطعة العالمية الثقافية لإسرائيل”، وفق ما جاء في البيان.

ولفت البيان أيضًا إلى أنّ نظام دولة الإمارات العربيّة المُتحدّة قرر – ولأول مرة في تاريخ البلاد – المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون وبدأ التحضير لمسابقة اختيار ملكة جمال الإمارات للمشاركة في المسابقة، مُشدِّدًا في ذاته الوقت على أنّه “لا يُمكن فهم هذه المشاركة الإماراتية – بعد عقود من عدم المشاركة – إلّا بكونها قراراً سياسياً وجزءاً لا يتجزأ من التحالف الاستراتيجي الأمني بين النظامين، الإماراتي والإسرائيليّ، الذي عقب توقيع اتفاقية الخيانة العام المنصرم”، كما قال البيان.

وأردف بيان حملة المقاطعة قائلاً إنّه “ختاماً، فإننا ندين بقوة قرار القائمين/ات على مؤسسة مسابقة ملكة جمال الكون إقامتها هذا العام في “إيلات”، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية تم تطهيرها عرقياً بعد نكبة عام 1948، واحتفاءهم بذلك القرار مشيرين إلى أنّ سبب الاختيار هو “تاريخ إسرائيل الغنيّ، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وثقافاتها المتعددة”.

واختتم البيان قائلاً: “إنّ ذلك يشكل تواطؤاً خطيراً في البروباغاندا الإسرائيلية وفي التغطية على جرائم إسرائيل ضد الإنسانية. ونكرّر دعوتنا للمشاركات من جميع أنحاء العالم بالانسحاب لتجنّب هذا التواطؤ في التغطية على الجرائم الإسرائيلية”، بحسب ما أكّده البيان.

على صلةٍ بما سلف، نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، دعت فيه المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر تنظيمها في إسرائيل في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى تجاهل الانتقادات التي قد يتعرضن لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقدت ملكة جمال العراق السابقة، حفيد الرئيس السابق نيلسون مانديلا، إنكوسي زويليفليلي ماندلا مانديلا، بعد أنْ دعا الدول الأفريقية إلى مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون 2021، التي من المقرر أنْ تقام في إسرائيل كونها دولة فصلٍ عنصريٍّ، كما أكّد.