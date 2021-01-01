  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو يستقبل كلاً من رئيس المركز الفلسطيني ومديرة مركز جنيف

الخميس 28 أكتوبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو يستقبل كلاً من رئيس المركز الفلسطيني ومديرة مركز جنيف



رام الله / سما /

استقبل مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والاستاذة ايمان رضوان مديرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن.

حيث قدم الدكتور محمد المصري التهاني لعطوفة اللواء يوسف الحلو بمناسبة توليه لمهامه مديراً عاماً للشرطة.

كذلك تم مناقشة دور الشرطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، والتي تتطلب بذل مزيداً من الجهود من أجل تعزيز السلم الاهلي.

كما أكد اللواء يوسف الحلو على تعزيز العلاقة ما بين المؤسسة الامنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث يرى بأن العمل على الاستقرار مهمة الجميع في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.

وتمنت السيدة ايمان رضوان التوفيق لعمل الشرطة، وابدت الاستعداد لتعاون مركز جنيف مع الشرطة الفلسطينية، من أجل تجسيد السلم الاهلي على الارض.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: لهذه الأسباب قام البرهان بالانقلاب في السودان

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

20211028114731

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

الصحة : تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عميل ساهم في اغتيال (4) من قادة كتائب الأقصى

Solar_Project-635x357-1

لتشجيع الهدوء.. الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على الحدود “يستفيد منه أهالي غزة”

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية