مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو يستقبل كلاً من رئيس المركز الفلسطيني ومديرة مركز جنيف

رام الله / سما /

استقبل مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والاستاذة ايمان رضوان مديرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن.

حيث قدم الدكتور محمد المصري التهاني لعطوفة اللواء يوسف الحلو بمناسبة توليه لمهامه مديراً عاماً للشرطة.

كذلك تم مناقشة دور الشرطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، والتي تتطلب بذل مزيداً من الجهود من أجل تعزيز السلم الاهلي.

كما أكد اللواء يوسف الحلو على تعزيز العلاقة ما بين المؤسسة الامنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث يرى بأن العمل على الاستقرار مهمة الجميع في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.

وتمنت السيدة ايمان رضوان التوفيق لعمل الشرطة، وابدت الاستعداد لتعاون مركز جنيف مع الشرطة الفلسطينية، من أجل تجسيد السلم الاهلي على الارض.