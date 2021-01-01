نادي اتحاد الشجاعية يستقبل الكابتن عبد الناصر بركات

غزة / سما /

استقبل نادي اتحاد الشجاعية الكابتن عبد الناصر بركات رئيس الدائرة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والكابتن محمود زقوت المحاضر الاسيوي والكابتن شحتة حبوش عضو الدائرة الفنية وذلك بحضور الأستاذ صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم.

وكان في استقبال الوفد الزائر الحاج حسن الجعبري رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والكابتن هيثم حجاج المدير الفني للفريق الأول ونجوم الشجاعية الكبار صائب جندية ومحمد السويركي وياسر العرعير وحسام وادي.

ورحب الجعبري بالكابتن بركات في نادي اتحاد الشجاعية مثمنا جهوده الكبيرة في خدمة كرة القدم الفلسطينية من خلال عمله كمدرب للمنتخبات الوطنية والآن رئيسا للدائرة الفنية، مضيفا ان نادي اتحاد الشجاعية حريص على التعاون البناء والمثمر مع اتحاد الكرة والدائرة الفنية لما فيه مصلحة كرة القدم الفلسطينية.

من جانبه قال أبو العطا إن الدائرة الفنية تقوم بعمل كبير من خلال الدورات المتعددة التي تعقدها في الضفة وغزة لتطوير المدربين الفلسطينيين، مؤكدا ان المنتخبات الوطنية تمثل الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

بدوره تحدث بركات عن الأهداف والتطلعات للدائرة الفنية والتي تعمل على تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج التي ترتقي بالمدربين أهمها الدورات التدريبية المتتالية بمختلف مسمياتها إلى جانب فترات المعايشة للمدربين خارجيا والتي تعود بالفائدة على الأندية واللاعبين وكافة منظومة كرة القدم.

وأضاف انه وفي القريب العاجل سيكون هناك دبلومة في الإدارة الرياضية يستفيد منها أعضاء مجالس إدارات الأندية، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديميات في الأندية لاكتشاف اللاعبين وانتقائهم وتطوير قدراتهم.

وفي ختام الزيارة قدم نادي اتحاد الشجاعية درعا للكابتن عبد الناصر بركات تقديرا لجهوده الكبيرة.