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الإعلان تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف مؤسسات المجتمع المدني

الخميس 28 أكتوبر 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الشعبية، والاتحادات النقابية عن تشكيل لجنة متابعة وطنية لمواجهة استهداف شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الأهلية، التي أثبتت مهنيتها والتزامها بقضاياه وحقوقه الوطنية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر التعبئة والتنظيم، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وفصائل العمل الوطني مع المؤسسات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وحضر اللقاء كل من: نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ودلال سلامة، وعباس زكي، ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، والأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، وممثلو فصائل العمل الوطني كافة.

وأكد المجتمعون أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات الأهلية الست لن يمر تحت أي ظرف من الظروف، ويعبر عن حلقة من حلقات استهداف النضال الفلسطيني.

وشددوا على ضرورة التحرك الشعبي في مواجهة القرار الاحتلالي، لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني الموحد والرافض للقرار الاحتلالي ومحاولاته المساس بمؤسسات المجتمع المدني.

ودعا المجتمعون إلى تضافر الجهود من أجل الاستمرار في الحملة القانونية والإعلامية والشعبية لفضح جرائم الاحتلال، ومحاولات الزج بالنضال الفلسطيني تحت وصف ما يسمى بـ"الإرهاب"، حيث أن الاحتلال هو الإرهاب، ويمارس إرهابا منظما بحق شعبنا وينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية.

#لجنة متابعة #المجتمع المدني #الفصائل

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