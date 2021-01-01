الصحة : تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و355 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة، الى اأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 5، الخليل 42، قلقيلية 4، جنين 18، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 23، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 6، سلفيت 0، قطاع غزة 229".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 6، الخليل 32، قلقيلية 3، جنين 31، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، طوباس 2، نابلس 32، سلفيت 1، قطاع غزة 568".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي