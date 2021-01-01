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حلا الترك: دخلت حالة اكتئاب بسبب أهلي

الخميس 28 أكتوبر 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا الترك: دخلت حالة اكتئاب بسبب أهلي



وكالات / سما /

كشفت الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، خلال لقاء صحفي معها في برنامج "ET بالعربي".

و قالت حلا: "أنا دخلت بحالة إكتئاب مو طبيعية لأنه أنا كنت متعودة أكون مع عيلتي، و شوية شوية بتأقلم، و لأني هلا بدبي خلاص أهلي بعيدين عني فما رح أقدر أشوفهم كل يوم".

و تابعت" أنا مش عايشة لحالي، أنا عايشة مع عمتي الله يحفظها، هي إلي بتدير بالها عليا، الواحد لما يعيش لحاله لازم يكون عارف شو ممكن يصيرله لو هو بدو يعيش لحاله، فأنا شوية شوية بقدر أعتمد على حالي".

و أضافت حلا" كانت الدراسة صعبة كتير عليا في عز أزمة كورونا، خاصة و أنا طالبة تصميم، وكنت أقوم بأغلب التصميمات في المنزل، وهاد صعب جدًا، و الوضع اختلف الحين بعد العودة لحرم الجامعة، صرت أقابل أصدقائي كلهم، ونقوم بعمل المشاريع والذهاب للمشغل معا".

#حلا الترك

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