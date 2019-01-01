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الصحة العالمية تحذر من "دلتا" العنيد.. هؤلاء في خطر

الخميس 28 أكتوبر 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من "دلتا" العنيد.. هؤلاء في خطر



وكالات / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا، التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تزايدت بين من يقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الوباء "سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو".

وتتضمن السلالة 3 متحورات إضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس (Spike).

تم تحميل تسلسلات AY.4.2 إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة، و93 بالمئة كانت من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5.9 بالمئة من جميع حالات المتحورة دلتا، التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقًا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4.96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، وفي المجموع تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.

الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بـ4 بالمئة عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2.9 مليون إصابة جديدة، وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.

ارتفع العدد التراكمي للوفيات بنسبة 5 بالمئة إلى أكثر من 49 ألفا.

ومن بين الإصابات الجديدة، تزايدت نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو لا سيما في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وتقول منظمة الصحة إن السبب قد يكون أن كبار السن تلقوا اللقاح أو أن للشباب علاقات اجتماعية أوسع أو أن الفيروس ينتشر في المدارس مع استئناف الدروس حضوريا بشكل تدريجي.

لدى المنظمة أرقام وفقا لجنس المصابين تغطي جزءًا فقط (123 مليون) من حالات كوفيد التي تم إحصاؤها.

بين هذه الحالات 51 بالمئة كانوا من النساء، لكن الرجال يمثلون 58 بالمئة من الوفيات.

كما انخفض معدل وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا منذ سبتمبر 2020، ربما بسبب التلقيح ومعالجة المصابين بشكل أفضل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وحتى اليوم تلقى 47 بالمئة من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19، وفقًا لمنظمة الصحة.

#منظمة الصحة العالمية #دلتا #متحور دلتا #فيروس كورونا #كورونا

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