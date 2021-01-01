غزة: تحرير 47 محضر لبضائع وسلع منتهية الصلاحية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تحرير 47 محضر، ما بين إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية، وعدد من المحال التجارية لوجود سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنها نظمت 119 جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إتلاف 2.4 طن دقيق منتهي الصلاحية، بحسب المواصفات الفلسطينية بخلطه بالعلف.

وذكرت الوزارة أن طواقمها في المحافظات الخمسة بقطاع غزة تواصل جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع احتكار أي من السلع.