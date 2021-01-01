  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: هيئة القضاء العسكري تصدر 6 أحكام بالإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال

الخميس 28 أكتوبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة القضاء العسكري تصدر 6 أحكام بالإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال



غزة/ سما /

أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة بياناً صحفياً، اليوم الخميس، حول البت في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في بيانها، "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، قامت هيئة القضاء العسكري بالبتّ في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".

وأضافت: "تؤكد هيئة القضاء العسكري أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م".

وتابعت: "كما تؤكد الهيئة أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".

الأكثر قراءة اليوم

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

صحيفة فرنسية: لهذه الأسباب قام البرهان بالانقلاب في السودان

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

"اللئيم تمردا".. هجوم حاد من الفنان ناصر القصبي على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي

يديعوت: طهران بؤرة لنحو 80 بالمئة من مشاكلنا الأمنية.. وسيناريوهان للمواجهة العسكرية العلنية

حفر امتصاصية غريبة مع انحسار البحر الميت

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول نشاط عميل ساهم في اغتيال (4) من قادة كتائب الأقصى

الصحة: 5 حالات وفاة و 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

Solar_Project-635x357-1

لتشجيع الهدوء.. الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على الحدود “يستفيد منه أهالي غزة”

20211028085606

مسؤول أميركي: إعادة فتح القنصلية في القدس تحتاج موافقة إسرائيلية

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية