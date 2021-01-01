غزة: هيئة القضاء العسكري تصدر 6 أحكام بالإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة/ سما /

أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة بياناً صحفياً، اليوم الخميس، حول البت في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في بيانها، "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، قامت هيئة القضاء العسكري بالبتّ في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".

وأضافت: "تؤكد هيئة القضاء العسكري أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م".

وتابعت: "كما تؤكد الهيئة أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".