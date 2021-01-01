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تعرف على المناطق التي سيشملها قرار الاحتلال قطع التيار الكهربائي

الخميس 28 أكتوبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على المناطق التي سيشملها قرار الاحتلال قطع التيار الكهربائي



رام الله / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، أن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية بقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية بداية الأسبوع المقبل وذلك بسبب تراكم الديون على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وسلم الاحتلال قائمة بالمناطق التي سيشملها قطع التيار الكهربائي وتحديداً قرى ضواحي القدس ومناطق في رام الله وبيت لحم، إذ سيمتد قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات يومياً وسيستمر حتى تسديد الديون المتراكمة والبالغة نصف مليار شيكل.

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية، المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، بالكهرباء، إما مباشرة أو عبر شركة كهرباء محافظة القدس، التي تزود الكهرباء لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار.

إعلان الاحتلال لقطع الكهرباء عن مناطق واسعة من الضفة يأتي على الرغم من أزمة الكهرباء التي تعاني منها جميع محافظات الضفة، والتي كان أبرزها ما تعاني منه محافظة طولكرم منذ سنوات طويلة.

ويشكل قطع الكهرباء بالنسبة للمواطنين أزمة حقيقة، إذ تتوقف الحركة التجارية بشكل كامل في المدينة، فضلا عن تعطل الأعمال اليومية للمواطنين داخل بيوتهم، ويؤدي أحيانا إلى اتلاف الاجهزة الكهربائية نتيجة عدم انتظام التيار.

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