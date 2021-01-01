"النقل والمواصلات": مبادرة تخفيضات الترخيص تشمل وسائط الإبحار

غزة/سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة أن مبادرة تخفيضات الترخيص التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أيام تشمل وسائط الإبحار بمختلف أنواعها.

قال أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية وما يتعرض له قطاع الصيد من تعديات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما يؤثر على المستوى الاقتصادي عليه فقد قرر مجلس الوزراء أن تشمل مبادرة تخفيضات الترخيص وسائط الإبحار بكافة أنواعها.

وأكد الزيان أن مبادرة التخفيضات تصل إلى 50% من رسوم ترخيص وسائط الإبحار بجميع أنواعها.

ودعا الزيان كافة قطاع الصيد إلى استغلال الفرصة وتسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة مبادرة تخفيضات الترخيص والذي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.