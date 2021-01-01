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الصحة: 5 حالات وفاة و 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 5 حالات وفاة و 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1268 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 568 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183118 إصابة بينها 4891 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 176668 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1559.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 99.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 473548 شخصًا.

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