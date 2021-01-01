رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمتها بالمقبرة اليوسفية وإعلان إغلاق شوارع بالقدس بحجة ماراثون تهويدي.

وأبرزت الصحف، إدانة الرئاسة مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية

وفيما يلي أبرز العناوين:

* الحياة الجديدة:

- 6 وفيات و370 إصابة بـ"كورونا"

- الرئيسان المصري والروماني يؤكدان أهمية حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

- الرئاسة تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية.. وخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الاستيطان

- الاحتلال يواصل جريمته بالمقبرة اليوسفية ويعلن إغلاق شوارع بالقدس اليوم بحجة ماراثون تهويدي

- الأوضاع الصحية للأسرى الستة المضربين عن الطعام خطيرة ومقلقة

- اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية لجعل الاحتلال مكلفا

- إسرائيليون يوقعون عريضة تدعو لدعم المنظمات التي وصفتها إسرائيل بـ "الإرهابية"

* الأيام:

- الاحتلال يعلن إغلاق شوارع في القدس ويضيق على المواطنين بحجة إقامة ماراثون

- مصرع شاب وإصابة 7 بحادث سير في ضواحي القدس

- إسرائيل تتحدى الاستيطان وتقر خطط بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية

- مؤسسات وطنية تحذر: خطر الوفاة المفاجئة بات يتهدد الأسرى المضربين

- اشتية يطالب أوروبا بمحاسبة المستوطنين من حملة جنسياتها

- الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة بدءا من الأسبوع المقبل

- الاحتلال يصادر معدات في الأغوار ويخطر بهدم ووقف بناء في بيت لحم

- القدس: الاحتلال يواصل أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية لليوم الثالث ويبعد شابين عنها

* القدس:

- الكهرباء الإسرائيلية تبدأ الأسبوع المقبل بقطع التيار عن مناطق بالضفة

- الاحتلال يصادق على بناء 3130 وحدة استيطانية

- الاحتلال يخطر مواطنين بهدم ووقف بناء في بيت لحم

- أهالي الشيخ جراح والقوى والفعاليات يرفضون مقترح المحكمة العليا ويطالبون بفرض عقوبات على دولة الاحتلال

- اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع ثقله الاقتصادي خلف قوته السياسية لجعل الاحتلال مكلفا

- الاعتداء على المرابطين هناك واستدعاء عدد من المحتجين.. مواصلة تجريف المقبرة اليوسفية وعزل القسم الشمالي

- 6 وفيات و370 إصابة بكورونا في غزة والضفة