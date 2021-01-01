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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل ويستولي على آليات لصب الباطون غرب بيت لحم

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء، واستولت على مضخة وخلاطة باطون، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.  

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون ، بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء لمنزل قيد الإنشاء يقع في منطقة "واد أبو كير" شرق البلدة، تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود للمواطن عاطف جميل النيص، كما تم الاستيلاء على مضخة للباطون وخلاطة.

يشار إلى أن الاحتلال خلال يوم أمس أخطر بهدم عدد من الغرف الزراعية وبركسات، ووقف البناء في منازل قيد الإنشاء وبئر، واستصلاح أراضي زراعية جنوب بيت لحم.  

#الاحتلال #بلدة نحالين

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