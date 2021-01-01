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الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على حدود غزة “يستفيد منه أهالي القطاع”

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتجه لتنفيذ مشروع طاقة شمسية على حدود غزة “يستفيد منه أهالي القطاع”



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع “واي نت” العبري، اليوم الخميس، أن مجلس أشكول الاستيطاني المحاذي لحدود قطاع غزة، طرح قبل بضعة أشهر على ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية اليعازر توليدانو، خطة لوضع ألواح شمسية للطاقة على طول الحدود مع غزة في مناطق غير مستخدمة للزراعة، بسبب قربها من السياج الحدودي.

وبحسب الموقع، فإن هذه الخطة تكتسب زخمًا هذه الأيام حتى لدى وزيرة الطاقة كارين إلحرار التي قررت تحويل نص مليون شيكل لتشكيل فريق يبحث في إمكانية تنفيذ هذا المخطط وتشغيله لاحقًا.

ووفقًا للموقع، فإن الهدف هو أن توفر الألواح الشمسية الكهرباء لكيبوتسات غلاف غزة، وكذلك بعض الأحياء الفلسطينية داخل قطاع غزة الواقعة بالقرب من الحدود والتي يمكن أن تؤدي إلى التعاون الاقتصادي مع القطاع.

وأشار إلى أنه طلب من توليدانو إبداء رأيه النهائي من القضية خاصةً وأن هناك مخاوف من مخاطر أمنية.

ووفقًا للموقع، فإن إجابة توليدانو كانت إيجابية وأعرب عن اعتقاده أنه يمكن أن يوفر المشروع الكهرباء للفلسطينيين بغزة، ويحقق نقلة اقتصادية كبيرة، وأداة أمنية تشجع على الهدوء، وأنه يشجع مثل هذه المشاريع في غزة.

"القدس

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