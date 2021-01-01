وزارة الصحة: إقرار نظام مزاولة مهنة المسعف

رام الله / سما /

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية نظام مزاولة المسعف والتي من خلالها يتم تنظم عمل المسعفين ومركبات الإسعاف أُسوة بباقي المهن الطبية المساندة.

وفي وقت سابق، صادقت وزيرة الصحة د. مي الكيلة على تنسيب الإدارة العامة للطوارئ باعتبار مهنة المسعف مهنة طبية مساندة كباقي المهن الطبية الأخرى، وقد شكلت لجنة من الإدارة العامة للطوارئ ووحدة الشؤون القانونية ووحدة الإجازة والترخيص ونقابة خدمات الإسعاف لإعداد هذا النظام.

وبناء على هذا النظام سوف يتم تنظيم عمل المسعفين ومركبات الإسعاف، حيث ستباشر الإدارة العامة للطوارئ بالتعاون مع وحدة الإجازة و الترخيص ونقابة خدمات الإسعاف بتقييم عمل المسعفين الحاليين وإعداد امتحان مزاولة المهنة بناء على النظام.

يشار إلى أن ثلاث جامعات فلسطينية تُدرس الإسعاف والطوارئ، اثنتان منها طرحت درجة البكالوريوس في علوم الإسعاف و أخرى برنامج الدبلوم، وبناء عليه لن يتم اعتماد أي مسعف جديد من تاريخ صدور هذا النظام لا يحمل شهادة أكاديمية.