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الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية



رام الله/سما/

 

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

وأكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي في تصريحات إذاعية، وجود مجال للسيطرة على بعض المنتجات، لكن هناك ارتفاعٌ بالأسعار في الأسواق العالمية، كذلك أسعار المنتجات الأساسية، إضافةً لارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل كبير.

وأشار "العيسلي" إلى أن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء والأسعار الآن تحت المراقبة، مبيناً ارتفاع بعض الأسعار  ولكن ليس بالشكل الذي تم الحديث عنه.

وأورد أن هناك العديد من المصانع أُغلقت جراء تأثرها بجائحة كورونا وتوقف المناحي الحياتية، ما أثر على المواد الأساسية والاستهلاكية.

ونوَّه "العسيلي" إلى أن هناك أسعار لا يمكن السيطرة عليها مثل الطحين والقمح والأرز، نظراً لارتباطها بالأسعار العالمية.

وستعقد الوزارة يوم الاثنين اجتماعاً مع أكثر من 50 تاجراً فلسطينياً لمناقشة هذا الملف.

#الاقتصاد الفلسطيني #الاسعار العالمية

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