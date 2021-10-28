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بالفيديو: أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب!

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: أمير قطر يقلب ردائه على الملأ ويرتديه بالمقلوب!



الدوحة/سما/

أدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة بالعاصمة الدوحة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يقوم خلاله أمير قطر بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالرسول محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري إن الشيخ تميم دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث.

#أمير قطر #الدوحة #تميم بن حمد آل ثاني

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