فالكاو يعمق جراح برشلونة (فيديو)

مدريد/سما/

ألحق فريق رايو فاليكانو "المتواضع" هزيمة مفاجئة بضيفه العريق برشلونة (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لفريقه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "تيريزا ريفيرو" في العاصمة مدريد.



ورفع رايو فاليكانو رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب "الليغا" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.