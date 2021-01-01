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وست هام يونايتد يجرد مانشستر سيتي من لقب بطل كأس رابطة الأندية الانجليزية (فيديو)

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وست هام يونايتد يجرد مانشستر سيتي من لقب بطل كأس رابطة الأندية الانجليزية (فيديو)



لندن/سما/

جرد فريق وست هام يونايتد ضيفه مانشستر سيتي من لقب بطل مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه عليه في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وابتسم الحظ لأصحاب الأرض في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على ملعب استاد لندن الأولمبي.

وأطلق المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة رصاصة الرحمة على فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه "الفيلسوف" الإسباني بيب غوارديولا، بتسجيله ركلة الجزاء الخامسة في مرمى السيتي.



ووضح نادي وست هام يونايتد حدا لاحتكار مانشستر سيتي للقب مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، في العقد الأخير، حيث فاز باللقب ست مرات، منها أربعة في الأعوام الماضية على التوالي.

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