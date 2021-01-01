  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا



مدريد/سما/


سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه أوساسونا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب على في معقله ملعب "سانتياغو برنابيو" وأمام جماهيره، رفع بها رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل صدارة الدوري بفارق الأهداف عن وصيفه إشبيلية الذي تعادل بدوره وبالنتيجة ذاتها أمام مضيفه ريال مايوركا.


بينما رفع أوساسونا رصيده بعد هذه المقطة الثمينة التي حصل عليها في ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير، إلى 19 نقطة ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الليغا

#ريال مدريد #أوساسونا #مباراة ريال مدريد وأوساسونا #ملخص مباراة ريال مدريد وأساسونا

الأكثر قراءة اليوم

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

كهرباء غزة: إرباك على جدول التوزيع غدًا في مختلف المحافظات

هدف إسرائيلي جديد : الحياة اليومية لسكان المدن الإيرانية

بدر وأخواتها.. غواصات القذافي التي نخرها الصدأ (صور)

صحيفة فرنسية: لهذه الأسباب قام البرهان بالانقلاب في السودان

في أعقاب الضغوط الامريكية.. تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

رونين بار

“الشاباك” إلى واشنطن متأبطاً ملف المنظمات الـ6: هذا تعريفنا للإرهاب

بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة

بايدن

صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما حيلة بايدن حتى لو علم بنية إسرائيل إغلاقها المنظمات الـ6؟

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل: الاستيطان يدمر حل الدولتين..وإجراءات ستتخذ للرد على القرار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية