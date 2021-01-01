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ساسولو يصفع "السيدة العجوز" في عقر دارها (فيديو)

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساسولو يصفع "السيدة العجوز" في عقر دارها (فيديو)



روما/سما/

مني فريق يوفنتوس بهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ساسولو (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية ساسولو كل من الإيطالي دافيد فراتسي، والفرنسي ماكسيم لوبيز في الدقيقتين (44 و90) على الترتيب.


بينما سجل الأمريكي ويستون ماكيني الهدف اليتيم "للسيدة العجوز" عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 15 نقطة، ويحتل المركز السادس حتى الآن في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

 في المقابل رفع ساسولو رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

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