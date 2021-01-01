رسميا.. برشلونة يقيل مدربه كومان

وكالات/سما/

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة الهولندي رونالد كومان من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1) يوم الأربعاء، في الجولة 11 للدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه: "أعفى نادي برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول".



وتعرض برشلونة للهزيمة الثانية على التوالي في الليغا، بعد السقوط في لقاء "الكلاسيكو" أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في الجولة الماضية، وهي الهزيمة الثالثة للفريق الكتالوني خلال هذا الموسم.

وأعرب الهولندي رونالد كومان عن استيائه من الخسارة أمام مضيفه رايو فاليكانو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" بعد المباراة مباشرة: "لا أعلم إذا كان مستقبلي في خطر أم لا".



وأضاف "نمتلك لاعبين قادرين على التسجيل مثل أغويرو وديباي، لهذا السبب لا يمكنني الشكوى من الفريق".

وتابع الهولندي: "كان من الصعب علينا دخول المباراة، رايو فاليكانو مارس الكثير من الضغط علينا، النتيجة ليست عادلة، لكن لا يمكن تغييرها".

وأوضح مدرب برشلونة: "لم تكن المشكلة في الأداء، الخصم لم يصنع الكثير من الفرص، أظهرنا أننا نستطيع التعويض، أمر لا يصدق أننا خسرنا هذه المباراة".

وأردف كومان "التراجع بين المركزين التاسع والعاشر؟ لقد تراجعنا لأننا فقدنا لاعبين مؤثرين للغاية، وهو أمر مهم أيضا".

وشدد "هل برشلونة يطمح للفوز بلقب الليغا؟ هناك العديد من المباريات المتبقية، أشعر بالقلق بسبب فاعلية الفريق".

وختم كومان تصريحاته، قائلا: "أما على مستوى الأداء، لعبنا وصنعنا الفرص، لكن هذا لا يهم في إسبانيا، من الأفضل عدم قول أي شيء آخر".

وتوقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة (حصدها من 10 مباريات) ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

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وفي ما يلي ترتيب فرق الصدارة في الدوري:

1- ريال مدريد – 21 نقطة (10 مباريات)

2- إشبيلية – 21 نقطة (10 مباريات)

3- ريال بيتيس – 21 نقطة

4- ريال سوسييداد – 21 نقطة (10 مباريات)

5- رايو فاليكانو – 21 نقطة

6- أوساسونا – 19 نقطة

7- أتلتيكو مدريد – 18نقطة (9 مباريات)

8- أتلتيك بيلباو – 17 نقطة (10 مباريات)

9- برشلونة – 15 نقطة (10 مباريات)

10- إسبانيول – 14 نقطة.