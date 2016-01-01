الغارديان: حمى عابدين مساعدة كلينتون تكشف عن اعتداء سيناتور جنسيا عليها

وكالات

قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعده روبن فينتور إن مساعدة بارزة في حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية عام 2016 هيلاري كلينتون كشفت في مذكراتها عن اعتداء جنسي من سيناتور لم تذكر اسمه ولا حزبه.

وقالت إن حمى عابدين كشفت عن الحادث الذي “دفنته” حتى أعادتها إليه الاتهامات بالاعتداءات الجنسية التي وجهت ضد القاضي في المحكمة الأمريكية العليا بريت كافانا.

وتكشف عابدين عن الحادث الصادم في مذكراتها “كلانا/ و: حياة في عوالم متعددة” والذي سينشر الأسبوع المقبل.

وتكتب أن الحادث جاء بعد مأدبة عشاء حضرها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ حيث دعاها أحدهم إلى شقته لتناول القهوة. و “من ثم وفي لحظة، كل شيء تغير، وسقط على يميني ووضع ذراعه الأيسر حول كتفي وقبلني، ودفع لسانه في فمي ودفعني نحو الأريكة وأردت أن تمحى الثواني العشر الأخيرة من حياتي”، و “كنت مصدومة بالكامل ودفعته”.

وقالت إن السيناتور دهش على ما يبدو من ردة فعلها واعتذر قائلا إنه “أساء قراءة” الإشارات “طوال الوقت” وسألها إن كانت تريد البقاء لكنها اعتذرت ثم غادرت.

وتقول عابدين إنها ظلت على علاقة صداقة مع السيناتور و”دفنت الحادث” الذي حاولت نسيانه ونجحت بمحوه وبالكامل من ذهنها. ولم تحدد عابدين هوية السيناتور أو حزبه ولم تعط أية إشارات عن هويته.

وتقول إن الحادث عاد إليها عندما قرأت الاتهامات التي وجهت لكريستين بلييسي فورد بأنها تذكرت جيدا الهجوم الذي تعرضت له كما زعمت من قبل كافانا.

وهاجمت عابدين زوجها السابق عضو الكونغرس عن الحزب الديمقرا