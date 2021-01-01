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مشعل يدعو إلى فتح جبهات المقاومة لحماية الأقصى

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يدعو إلى فتح جبهات المقاومة لحماية الأقصى



اسطنبول/سما/

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، يوم الأربعاء، أنه ينبغي أن تُفتح جبهات المقاومة.في جميع مواقعها الطبيعية والمفترضة، حتى يُشغل الاحتلال بها عن المسجد الأقصى المبارك، وهذه أكبر حماية للمسجد الأقصى.

و قال مشعل إن اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ينبغي أن تتحول إلى قضية رأي عام دولي، ومحط اهتمام صناع القرار الدولي.

وأضاف مشعل في تصريحات صحفية ، نستطيع أن نضع قضية القدس والمسجد الأقصى على الأجندة الدولية عندما نضعها على أجندة المقاومة، وأجندة الشعب الفلسطيني، وأجندة الأمة بقواها وحكوماتها.


وتابع إن “الاحتلال لا يستحي من وجهه الديني المتطرف، متسائلًا: “لماذا سنخجل من قول إن عنوان صراعنا هو الأقصى والقدس؟ لا ينبغي أن نخشى قول ذلك”.

وقال مشعل إن “المطبعين يوجهون أكبر الإساءات للمسجد الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسابق الزمن عبر جماعات الهيكل، للسيطرة على المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني ثم المكاني رويدًا رويدًا.

ورأى مشعل، أن الاحتلال يستغل ضعف موقف القيادة الفلسطينية وانشغال الأمة بجراحها، للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وأشاد مشعل بدور المرابطين، قائلًا إن “مئات المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، ينوبون عن أكثر من مليار مسلم في الذود عن المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف إن “الصهاينة يعتدون على الأحياء والأموات، لأن وجود الفلسطينيين تحت التراب يقلقهم، فما بالكم بمن هم فوق التراب”.

#خالد مشعل #المقاومة #الاقصى #القدس المحتلة

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