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“عاصفة الجنوب”.. الاحتلال يعلن انتهاء مناورات واسعة بغلاف غزة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
“عاصفة الجنوب”.. الاحتلال يعلن انتهاء مناورات واسعة بغلاف غزة



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء مناوراته العسكرية في غلاف قطاع غزة والتي حملت اسم “عاصفة الجنوب”.

وبحسب بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المناورة التي بدأت صباح أمس وانتهت مساء اليوم، تناولت مجموعة من السيناريوهات العملياتية المعقدة من أجل فحص استعداد فرقة غزة لأي عملية عسكرية جديدة ولتطبيق الدروس المستخلصة من عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على غزة).

وأشار إلى أن قواته البحرية والبرية والجوية وشعبة الاستخبارات وأمن المستوطنات وقوات مشاركة من الشرطة الإسرائيلية.

#الجيش الإسرائيلي #غلاف غزة #مناورة عسكرية #تدريبات عسكرية

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