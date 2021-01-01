اشتية يبحث مع مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم المالي لفلسطين

رام الله /سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وبحث اشتية مع فارهيلي سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي المالي لفلسطين، وتجاوز المعيقات الفنية وغيرها، خاصة في ظل تراجع الدعم الخارجي الدولي خلال الأعوام الماضية.

وشدد اشتية على أهمية وضرورة الإسراع بالإيفاء في دفع مخصصات الدعم المالي لعامي 2021 و2022 بداية العام القادم، من أجل تمكين الحكومة في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا، بالإضافة الى دعم المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة والقدس والمناطق المسماة "ج".