  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يطلع مجموعة سفراء على آخر المستجدات السياسية

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع مجموعة سفراء على آخر المستجدات السياسية



رام الله / سما /

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  روحي فتوح، سفراء امريكيا اللاتينية وهم سفراء كلا من البرازيل، تشيلي، الارجنتين، المكسيك، نيكاراغوا  وفنزويلا على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وآخرها التصديق على بناء 3000 وحدة استيطانية.

وأستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد  في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، ما تضمنه خطاب الرئيس محمود عباس الاخير، وضرورة التحرك الدولي السريع  نصرة للقضية الفلسطينية، وإنقاذ حل الدولتين والسلام، لان الامور باتت لا تُحتمل التأجيل، وشعبنا الفلسطيني نفذ صبره نتيجة لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وبدعم من حكومته ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا على ان كل الخيارات ممكنة ومفتوحة امام القيادة الفلسطينية والتي ملت انتظارها للوعود الفارغة في اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام ٦٧، وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير. 

وشدد فتوح على أن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني، تشكل نقطة الارتكاز للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة والعالم، بعيداً عن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإستمرار النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، وخاصة فى مدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لأبشع ممارسات من تهويد وتهجير وتطهير عرقي، حتى طالت ممارساتهم المقابر من خلال اعمال تجريفها للقبور في المقبرة اليوسفية دون احترام لمشاعر وانسانية الاحياء. 

وأكد فتوح على العلاقات المتينة  والتاريخية بين امريكا اللاتينية والقضية الفلسطينية بشكل عام، وحركة فتح بشكل خاص، مطالبا بتكثيف سبل التعاون والعمل الدولي من أجل الضغط لاحقاق القانون الدولي وحل الدولتين المتفق عليه دوليا.

ومن جانبهم رحب سفراء دول امريكا اللاتينية بهذا اللقاء المثمر، مؤكدين على بذلهم لكافة الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على اراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

#حركة فتح #روحي فتوح #سفراء امريكيا اللاتينية

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

السودان: عودة عبد الله حمدوك إلى منزله وسط تعزيزات أمنية لحمايته

جورج قرداحي يثير الجدل باتهام السعودية والإمارات بـ"الاعتداء على اليمن" وميقاتي يرد (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بايدن

صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما حيلة بايدن حتى لو علم بنية إسرائيل إغلاقها المنظمات الـ6؟

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل: الاستيطان يدمر حل الدولتين..وإجراءات ستتخذ للرد على القرار

يديعوت: طهران بؤرة لنحو 80 بالمئة من مشاكلنا الأمنية.. وسيناريوهان للمواجهة العسكرية العلنية

قطر

وزير العمل: قطر توافق على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية

واللا يكشف تفاصيل محادثة متوترة بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الجيش الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية