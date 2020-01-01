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"ماركا" تكشف نتيجة استفتاء الجماهير حول الفائز بالكرة الذهبية

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ماركا" تكشف نتيجة استفتاء الجماهير حول الفائز بالكرة الذهبية



مدريد/سما/

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021، بعد إغلاق باب التصويت رسميا يوم الاثنين الماضي.


وأجرت "صحيفة ماركا" الإسبانية استفتاء تصدر من خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.
وحسب الصحيفة، "حصل ميسي (34 عاما)، على نسبة 34%، فيما احتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بنسبة 11%.

وتوج ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، وهي أول بطولة يفوز بها مع "التانغو"، وسجل 40 هدفا، خلال عام 2021.

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 كرات بالكرة الذهبية، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

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