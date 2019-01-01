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غزة: "العمل الحكومي" تعفي شركات متعددة من الضرائب ورسوم الترخيص

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "العمل الحكومي" تعفي شركات متعددة من الضرائب ورسوم الترخيص



غزة / سما /

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، إعفاء عدد من الشركات من الضرائب ورسوم الترخيص، وذلك ضمن إجراءات حكومية للتخفيف عن قطاعات عديدة جراء الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، إن اللجنة إعفاء شرکات الحج والعمرة من ضریبتي الدخل والقیمة المضافة بنسبة 100% عن الأعوام 2019، 2020، 2021.

وأضاف أنه تم أيضًا إعفاء شرکات تزوید خدمات الانترنت والبث الإذاعي والتلفزیوني المتضررة بشکل کلي نتیجة عدوان الاحتلال في مایو2021 من رسوم الترخیص للعام 2021م.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة

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