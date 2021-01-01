  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين ورفضا لإغلاق المؤسسات الوطنية بنابلس

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين ورفضا لإغلاق المؤسسات الوطنية بنابلس



نابلس / سما /

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بمحافظة نابلس اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام ورفضا لقرار سلطات الاحتلال إغلاق ست مؤسسات وطنية واعتبارها منظمات ارهابية.

وجرت الوقفة أمام مبنى بلدية نابلس وشارك بها ناشطون وممثلون عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن الأسرى الستة المضربين عن الطعام يمرون بحالة الخطر الشديد، وقد يرتقي أي واحد منهم شهيدا بأي لحظة.

وندد بقرار الاحتلال إغلاق ست مؤسسات وطنية، وقال انها جريمة جديدة تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال أراد أن يسكت هذه المؤسسات التي سخرت جهدها على مدى عقود لفضح جرائمه ووضع العالم في صورة ما يقترفه من انتهاكات.

ودعا فارس باسم الأسرى إلى التمرد على الاحتلال من خلال عصيان وطني شامل يشارك فيه كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال أن الأسرى قدموا نموذجا يحتذى عندما أرادت مصلحة السجون أن تقهرهم وتقوض هياكلهم التنظيمية بعد معركة نفق الحرية، واستطاعوا بوحدتهم أن يجبروا الاحتلال على التراجع.

بدوره، قال ممثل لجنة التنسيق الفصائلي كمال ظريفة أن الأسرى المضربين يدافعون عن حقوقهم المشروعة بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي ورثها الاحتلال من الانتداب البريطاني وهي إرهاب دولة منظم.

وأكد رفض الفصائل لإجراءات الاحتلال ضد المؤسسات الوطنية، وقال أن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وتدافع عن شعبها، وأن الإرهابي هو الاحتلال الذي يدك البيوت والمساجد ويقتل الرجال والشيوخ والأطفال.

#وقفة تضامنية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى منذ عام ونصف..الاحتلال يعلن تنسيق خدمات قنصلية لسكان غزة

أول رد فعل إسرائيلي على تفكيك شبكة تجسس للموساد في تركيا:"فيه الكثير من الحقيقة"

راصد جوي يوضح أسباب تأخر موسم الشتاء وطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

الأسير العارضة يوجه رسالة لأهالي غزة..

هل انتهى شهر العسل بين حكومة بينيت وإدارة بايدن ؟!

السودان: عودة عبد الله حمدوك إلى منزله وسط تعزيزات أمنية لحمايته

جورج قرداحي يثير الجدل باتهام السعودية والإمارات بـ"الاعتداء على اليمن" وميقاتي يرد (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قطر

وزير العمل: قطر توافق على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية

واللا يكشف تفاصيل محادثة متوترة بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الجيش الاسرائيلي

البرهان

“فورين بوليسي” تكشف تفاصيل المحاولة الأخيرة من مبعوث واشنطن لمنع انقلاب البرهان في السودان

6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و987 حالة تعاف في فلسطين

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الجهاد الى القاهرة والملفات الـ4 الحساسة التي ستُفتح والحرب على رأسها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية