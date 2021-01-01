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شاهد: باكورة أهداف خاميس رودريغيز في دوري نجوم قطر

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: باكورة أهداف خاميس رودريغيز في دوري نجوم قطر



الدوحة/سما/

افتتح النجم الكولومبي خاميس رودريغيز سجله التهديفي بقميص نادي الريان خلال مباراته أمام ضيفه السيلية (4-2) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وسجل خاميس رودريغيز هدف الفوز الثالث للريان في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى السيلية، بعد تلاعبه بأحد المدافعين بمهارة.


ورفع نادي الريان رصيده بعد هذا إلى 9 نقاط، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

بينما يقبع نادي السيلية في قاع ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، برصيد أربع نقاط فقط.

يذكر أن نجم المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز (30 عاما) انتقل إلى صفوف نادي الريان خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، قادما من فريق إيفرتون الإنجليزي.

#خاميس رودريغز #نجوم قطر #دوري نجوم قطر #الدوحة

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