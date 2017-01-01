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جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تطالب فيها ببقائه

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تطالب فيها ببقائه



لندن/سما/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تحتفي بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة "الريدز" بتجديد عقده.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد (5-0)، الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتألق صلاح بتسجيله ثلاثية "هاتريك".

وحثت جماهير "الريدز" إدارة النادي ورجل الأعمال الأمريكي، جون هنري، مالك مجموعة "Fenway Sports Group" التي تمتلك نادي ليفربول، على الموافقة على شروط صلاح لتجديد عقده والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.

وعبر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".


وانتقل صلاح (29 عاما) إلى صفوف ليفربول صيف 2017، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2023.

وحطم "الفرعون" المصري العديد من الأرقام القياسية، بعد أن قاد "الريدز" لفوز ساحق (5-0)على مانشستر يونايتد في عقر داره وبوجود نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" على ملعب "أولد ترافورد".

فقد أصبح صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ "البريمير ليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد مانشستر يونايتد، ورفع رصيده إلى 107 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها خلال 167 مباراة، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ "البريمر ليغ" محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، وانفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

وانفرد محمد صلاح بصدارة هدافي "البريمير ليغ" برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

#ليفربول #محمد صلاح #اغنية جديدة لمحمد صلاح

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