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السيسي يعين رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يعين رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة



القاهرة/سما/

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائدا للجيش الثالث الميداني.

وأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.



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#القاهرة #مصر #عبد الفتاح السيسي #رئيس أركان القوات المسلحة المصرية #أسامة عكر

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