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الاحتلال يضيق الخناق على بلدة تقوع

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يضيق الخناق على بلدة تقوع



بيت لحم / سما /

اقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم حاجزا عسكريا على مدخل بلدة تقوع الشمالي الى الشرق من مدينة بيت لحم وقام الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها وادى ذلك الى حدوث اختناقات في حركة السير.

وافاد نشطاء من البلدة ان جنود الاحتلال، احتجزوا احدى المركبات بعد اجبار ركابها الاثنين من النزول منها واضطرارهم الانتظار حيث طالبوا جنود الاحتلال من اعادتها لهما الا ان الجنود ادعوا ان ذلك منوط بقرار من مستوى اعلى فعليهما الانتظار.

وفي موازاة ذلك اغلق الجنود البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الشمالي للبلدة ومنعوا المواطنين ومركباتهم من المرور عبر الحاجز وقال مواطنون من البلدة ان اجراءات الجيشة خنقت الحياة داخل البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 الف نسمة.

#قوات الاحتلال #بلدة تقوع

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