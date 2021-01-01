اسرائيل تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

صادق ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة بالضفة.

وتأتي هذه المصادقات بعد يوم واحد من إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بياناً أدانت فيه مقترحات البناء في المستوطنات بالضفة.

وكشفت عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة نشطاء حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

ومن المنتظر حال تأكيد الموافقة على البناء الجديد، أن يثير القرار صداماً مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يشكل اختباراً حقيقاً للائتلاف الحاكم في إسرائيل المكون من قوميين متطرفين ووسطيين وأحزاب تعارض المستوطنات.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي، عن قلقها الشديد بشأن خطط إسرائيلية تهدف للمضي قدماً في بناء المستوطنات الجديدة، منها في "عمق الضفة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "نعارض بشدة توسيع المستوطنات، وهو أمر يتعارض تماماً مع جهود خفض التوترات وضمان الهدوء والإضرار بالسعي إلى حل الدولتين".