مشروع قانون للكنيست لالغاء التوقيت الشتوي ابتداء من العام المقبل

القدس المحتلة / سما /

قدم أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس مشروع قانون اليوم (الأربعاء) لإلغاء التوقيت الشتوي ابتداء من العام المقبل. وذلك على خلفية دخول متوقع للتوقيت الشتوي حيز التنفيذ يوم السبت القادم.

وقرر أعضاء من ميرتس ، الذين قادوا صراعا طويلا ضد التوقيت الشتوي، تلبية طلبات العديد من المواطنين لتجديد الاقتراح ووضعه على طاولة الكنيست.

وجوهر مشروع القانون هو جعل إسرائيل متماشية مع العديد من الدول التي قررت إلغاء التوقيت الشتوي من أجل زيادة توفير الطاقة والكهرباء ، وتقليل حوادث الطرق وإنارة الطرق والشوارع.