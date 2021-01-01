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مشروع قانون للكنيست لالغاء التوقيت الشتوي ابتداء من العام المقبل

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشروع قانون للكنيست لالغاء التوقيت الشتوي ابتداء من العام المقبل



القدس المحتلة / سما /

قدم أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس مشروع قانون اليوم (الأربعاء) لإلغاء التوقيت الشتوي ابتداء من العام المقبل. وذلك على خلفية دخول متوقع للتوقيت الشتوي حيز التنفيذ يوم السبت القادم.

وقرر أعضاء من ميرتس ، الذين قادوا صراعا طويلا ضد التوقيت الشتوي، تلبية طلبات العديد من المواطنين لتجديد الاقتراح ووضعه على طاولة الكنيست.

وجوهر مشروع القانون هو جعل إسرائيل متماشية مع العديد من الدول التي قررت إلغاء التوقيت الشتوي من أجل زيادة توفير الطاقة والكهرباء ، وتقليل حوادث الطرق وإنارة الطرق والشوارع.

#الكنيست الإسرائيلي #التوقيت الشتوي #اسرائيل

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